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Сбой «Яндекса» не повлиял на работу аэропорта Внуково

Сбой «Яндекса» не повлиял на работу аэропорта Внуково

Международный аэропорт Внуково не зафиксировал нарушений в работе своих систем на фоне сбоев сервисов «Яндекса».

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