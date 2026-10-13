Киев остался без разведданных: сирена включилась после ракетных ударов Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по объектам на территории Украины.
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