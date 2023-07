Компания Kodansha VR Lab Ltd. сообщила, что режиссер Кодзи Ямамура, наконец, завершил двухлетнюю работу над короткометражным аниме в виртуальной реальности «Квартет моего внутреннего уха» (My Inner Ear Quartet/ Mimi ni Sumu Mono).