Зеленский заявил о возобновлении ударов по НПЗ и потребовал от Трампа напасть на Путина Глава киевского режима накануне прибыл в Британию, чтобы найти утешение в объятиях местных политиков и СМИ, которые всецело поддерживают Украину в обострившемся конфликте с США.
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