Зеленский заявил о возобновлении ударов по НПЗ и потребовал от Трампа напасть на Путина Глава киевского режима накануне прибыл в Британию, чтобы найти утешение в объятиях местных политиков и СМИ, которые всецело поддерживают Украину в обострившемся конфликте с США.