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Погода окончательно слетит с катушек, дожди и жара сойдутся в центре Украины: к чему готовиться

Погода окончательно слетит с катушек, дожди и жара сойдутся в центре Украины: к чему готовиться

Погода в Украине 25 мая разделит страну на две части Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник часть Украины будет наслаждаться теплой солнечной погодой, а вторая часть снова будет страдать от проливных дождей.

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