Политологи указали на цели визита Нуланд помимо Украины

РИА Новости Президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский полагает, что визит замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву может повлиять на судьбу президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости Президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский полагает, что визит замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву может повлиять на судьбу президента Украины Владимира Зеленского.
Свежие комментарии