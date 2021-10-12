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Политологи указали на цели визита Нуланд помимо Украины

Политологи указали на цели визита Нуланд помимо Украины

РИА Новости Президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский полагает, что визит замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву может повлиять на судьбу президента Украины Владимира Зеленского.

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