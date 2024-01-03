Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза в Россию электронных гаджетов

РИАМО - 3 янв. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до конца текущего года продлевается упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств и оборудования, сообщает пресс-служба российского правительства.
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