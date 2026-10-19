Бывает, что с самого утра всё идёт не по плану, и даже любимый напиток не придаёт сил. В такие моменты на помощь приходят не очередные новости, а проверенное средство — мемы.
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