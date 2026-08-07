Форумы-интенсивы по развитию креативных индустрий пройдут в Подмосковье

В Московской области проходит серия форумов-интенсивов «Креативный город — территория возможностей». Они направлены на развитие креативной экономики и создание новых связей между предпринимателями, экспертами и представителями муниципалитетов.
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