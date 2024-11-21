Вице-мэром Челябинска по правовым и имущественным вопросам стал прокурор

Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин назначил заместителя по правовым и имущественным вопросам. Как уже сообщал «Новый День», прежний куратор направления Надежда Рыльская, считавшаяся «правой рукой» экс-главы Челябинска Натальи Котовой, уволилась из городской администрации с 1 октября.