Вице-мэром Челябинска по правовым и имущественным вопросам стал прокурор

Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин назначил заместителя по правовым и имущественным вопросам. Как уже сообщал «Новый День», прежний куратор направления Надежда Рыльская, считавшаяся «правой рукой» экс-главы Челябинска Натальи Котовой, уволилась из городской администрации с 1 октября.
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