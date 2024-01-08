Чем занимались депутаты Законодательного Собрания Севастополя в 2023 году?

Депутаты севастопольского парламента работали весь 2023 год, принимая важные для города законы. По их мнению, сделано было очень много, чтобы жителям города в 2024 году жить стало лучше, жить стало веселее.
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