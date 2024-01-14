Первый канал достиг своего дна. Кто на самом верху прикрывает Эрнста ...

Первый канал совершенно тухлый. Практически первую кнопку я не нажимаю. Передачи манерной Бутовой со сложенными в ромбик наманикюренными ручками и самолюбующегося косноязычного шейнина с лексиконом гопника тоже осточертели. Нет на первом канале ничего достойного . Эрнст не сумел сделать канал смотрибельным. Значит, должен уступить место профессионалам.

Вчера видел рейтинги федеральных каналов за 2023 год. Рейтинг 1 канала за год понизился на 14(!!!) процентов, такого нет ни на одном канале, если понижение, то 2-3 процента, а не двухзначная цифра. Неужели Эрнста и после этого не уберут?

m

magdoc21

Прошу мне не "не тыкать" Я с Вами гусей не пас. А по существу скажу, что это номенклатура управляла ТВ и показывала передовиков для обмана трудящихся, а сама детей своих отправляла не на заводы работать. а к буржуям на постоянное место жительство либо работать в посольствах и торгпредства через свой институт МГИМО, где им выплачивали деньги (так называемые чеки), которые отоваривались в спецмагазинах "Берёзка" и обменивались нелегально на деньги советских тружеников в соотношении 1 к 2. Так что "хрен редьки не лучше"