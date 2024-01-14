До сих пор непонятно, какими такими профессиональными качествами обладает Константин Эрнст, что до сих пор занимает должность гендиректора Первого канала.
Первый канал достиг своего дна. Кто на самом верху прикрывает Эрнста ...
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Первый канал совершенно тухлый. Практически первую кнопку я не нажимаю. Передачи манерной Бутовой со сложенными в ромбик наманикюренными ручками и самолюбующегося косноязычного шейнина с лексиконом гопника тоже осточертели. Нет на первом канале ничего достойного . Эрнст не сумел сделать канал смотрибельным. Значит, должен уступить место профессионалам.
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1 час.
Людмила Редько
Вчера видел рейтинги федеральных каналов за 2023 год. Рейтинг 1 канала за год понизился на 14(!!!) процентов, такого нет ни на одном канале, если понижение, то 2-3 процента, а не двухзначная цифра. Неужели Эрнста и после этого не уберут?
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1 час.
m
magdoc21
Прошу мне не "не тыкать" Я с Вами гусей не пас. А по существу скажу, что это номенклатура управляла ТВ и показывала передовиков для обмана трудящихся, а сама детей своих отправляла не на заводы работать. а к буржуям на постоянное место жительство либо работать в посольствах и торгпредства через свой институт МГИМО, где им выплачивали деньги (так называемые чеки), которые отоваривались в спецмагазинах "Берёзка" и обменивались нелегально на деньги советских тружеников в соотношении 1 к 2. Так что "хрен редьки не лучше"
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11 мин.
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