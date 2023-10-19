Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Начало полупроводниковой революции: в России завершается подготовка к производству чипов 4 поколения на основе пластин из оксида галлия.

Начало полупроводниковой революции: в России завершается подготовка к производству чипов 4 поколения на основе пластин из оксида галлия.

В России освоили революционную технологию производства пластин из оксида галлия. Изделия будут стоить в 2 раза дешевле иностранных аналогов за счет того, что в них не используются дорогие редкоземельные металлы.

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