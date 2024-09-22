Изменения и трансформация: как солнечные и лунные затмения влияют на разные знаки зодиака

Затмения, как правило, являются временем мощных изменений и трансформаций в жизни каждого из нас. Согласно астропсихологу Оксане Юниной, это особенные периоды, когда Высшие Силы активно влияют на судьбы людей.
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