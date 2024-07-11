Джордж Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки

Американский актер Джордж Клуни, на протяжении многих лет поддерживающий демократов, призвал действующего президента Джо Байдена отказаться от выдвижения на следующий срок и не участвовать в предстоящих выборах.
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