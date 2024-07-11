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Джордж Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки

Джордж Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки

Американский актер Джордж Клуни, на протяжении многих лет поддерживающий демократов, призвал действующего президента Джо Байдена отказаться от выдвижения на следующий срок и не участвовать в предстоящих выборах.

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