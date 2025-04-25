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Не только о футболе

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ЛЧ без экстра-таймов, избиение судьи в фигурке, Варди покидает «Лестер», беда «Черноморца», FIG отказала гимнастке из-за фото с Винер, Сафонову разрешили проводить с дочкой 2 дня в году и другие новости

ЛЧ без экстра-таймов, избиение судьи в фигурке, Варди покидает «Лестер», беда «Черноморца», FIG отказала гимнастке из-за фото с Винер, Сафонову разрешили проводить с дочкой 2 дня в году и другие новости

1. УЕФА готовит грандиозную реформу в Лиге чемпионов: уберут экстра-таймы и будут разводить команды из одной страны до 1/4 финала.

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Комментарии
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Лена Мисько
да и за ЦСКА играл...  как же бабушка то его отпустила??? или деньги не пахнут?
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17 час.
Лена Мисько
К чему это упоминание блокады? чтобы все прониклись и не ставили бабушку в один ряд с Мостовым или Пономаревым...
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17 час.
КУАТ
«Вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита».
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12 час.
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