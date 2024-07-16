Финляндия сообщит о результатах расследования аварии газопровода к осени

Расследование по поврежденному в октябре 2023 года газопроводу Balticconnector продвинулось, заявил генеральный директор расследования, комиссар по уголовным делам Центральной криминальной полиции Ристо Лохи.
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