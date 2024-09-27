Новейший Kia Sportage показался в естественной среде обитания

Премьера актуального, пятого по счету поколения кроссовера Kia Sportage состоялась в 2021 году. Автомобиль с заводским наименованием NQ5, как и все его предшественники, оказался бестселлером марки, сохранив звание самой популярной модели в гамме компании.
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