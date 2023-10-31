Зачем Ростовская атомная станция выпускает тонны рыбы в охладитель

Работа сложного механизма Ростовской атомной станции, расположенной в Волгодонске, была бы невозможна без водоема-охладителя и его обитателей - карповых рыб, которые без устали чистят его от лишней растительности.
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