Ледниковый блюз: почему исчезают красочные ледяные пещеры Аляски

В Джуно на Аляске можно прогуляться не просто по поверхности ледника, а в его недрах. Да-да, внутри частично полого ледника Менденхолл находится сюрреалистический пейзаж с захватывающими дух ярко-голубыми ледяными пещерами, до которых можно добраться пешком, на байдарке или вскарабкавшись по льду.