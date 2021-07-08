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С ножами и кулаками: в Берлине напали на турецкого журналиста

С ножами и кулаками: в Берлине напали на турецкого журналиста

Турецкий журналист Эрк Акарер, несколько лет назад эмигрировавший в Германию, в среду вечером был атакован в своей квартире в Берлине: неизвестные ворвались в его жилище и начали избивать мужчину кулаками, а также нанесли несколько порезов ножами.

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