С ножами и кулаками: в Берлине напали на турецкого журналиста

Турецкий журналист Эрк Акарер, несколько лет назад эмигрировавший в Германию, в среду вечером был атакован в своей квартире в Берлине: неизвестные ворвались в его жилище и начали избивать мужчину кулаками, а также нанесли несколько порезов ножами.