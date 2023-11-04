Глава МИД Франции посоветовала африканским странам не променивать Париж на Москву

Африканским странам не стоит терять связь с Парижем в пользу отношений с Москвой. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявила глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в связи с утерей Францией влияния в Сахельском регионе.
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