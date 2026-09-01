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Царьград

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С 17:00 – опасное время: Москвичей призвали быть осторожными из-за погоды

С 17:00 – опасное время: Москвичей призвали быть осторожными из-за погоды

Жителей столицы призвали быть осторожными из-за погодных условий, которые резко изменятся в худшую сторону уже этим вечером.

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