НБУ: МВФ начал второй промежуточный обзор программы для Украины

На прошлой неделе стартовала рабочая миссия МВФ, целью которой станет проведение второго промежуточного обзора программы расширенного финансирования на $15,6 млрд для Украины, говорится в сообщении Национального банка Украины.
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