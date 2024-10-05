Юрий Кот По информации ФСБ, в Севастополе арестованы две женщины по подозрению в передаче Украине информации о российских военных объектах.
Задержаны граждане России, работавшие на разведку Украины
Комментарии
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Н
Николай
"...Задержанным от 14 до 35 лет..." - ну, они совсем без мозгов!!!
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10 час.
Тамара
Вот об этом народ говорит уже давно, в такой ситуации, как сейчас в нашей стране, высшая мера просто ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
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5 час.
Т
Тамара
Вот об этом и разговоры ведём бесконечно. Надо требовать возвращения смертной казни. Во всех странах она есть и похлеще казни.
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5 час.
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