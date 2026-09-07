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Воронежские новости

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В Поворино задержали избившего прохожего судимого парня

В Поворино задержали избившего прохожего судимого парня

В середине июля в Поворино между незнакомцами произошел конфликт. 19-летний парень начал наносить удары 41-летнему прохожему, а затем проводил его до дома, откуда пострадавший вызвал скорую помощь.

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