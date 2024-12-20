Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту отравления жителей Омской области пищевой продукцией

В СМИ сообщается о массовом отравлении людей в одном из пригородных домов отдыха в Омской области. По предварительным данным, несколько отдыхающих, в том числе несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.
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