Все мы примерно представляем, как должен выглядеть среднестатистический кот, пёс или ёжик. Но порой природа одаривает животных такими необычными чертами, что про каноны внешности тут же забываешь! Это и нетипичная окраска, и невероятно пушистые хвосты или длинные ресницы… А как насчёт собаки с двумя носами сразу? Вот несколько примеров, когда животные ярко выделились своей внешностью! Кажется, это готовая модель для рекламы молока! Как вам удалось скрестить маламута и белку?! Вот такие необычные представители животного мира могут встретиться на вашем пути!The post 16 уникальных животных, которых природа одарила удивительными и необычными чертами внешности first appeared on Мур ТВ.