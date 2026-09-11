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Царьград

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В Новороссийске появится мемориал в память о событиях последних лет

В Новороссийске появится мемориал в память о событиях последних лет

В Новороссийске появится мемориальный комплекс, который увековечит события последних лет. О соответствующем решении рассказал глава города Андрей Кравченко в ходе пресс-конференции для представителей региональных средств массовой информации.

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