Экономика солнечной ягоды: Сергей Аксёнов в эксклюзивной статье для «Крымской газеты» рассказал о развитии виноградарства и виноделия

В воскресенье, 22 августа, крымские виноградари и виноделы отметят профессиональный праздник. Он появился в календаре праздничных дат республики в 2015 году, но история виноградарства и виноделия на полуострове насчитывает не одно тысячелетие.
В воскресенье, 22 августа, крымские виноградари и виноделы отметят профессиональный праздник. Он появился в календаре праздничных дат республики в 2015 году, но история виноградарства и виноделия на полуострове насчитывает не одно тысячелетие.
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