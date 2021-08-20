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Экономика солнечной ягоды: Сергей Аксёнов в эксклюзивной статье для «Крымской газеты» рассказал о развитии виноградарства и виноделия

Экономика солнечной ягоды: Сергей Аксёнов в эксклюзивной статье для «Крымской газеты» рассказал о развитии виноградарства и виноделия

  В воскресенье, 22 августа, крымские виноградари и виноделы отметят профессиональный праздник. Он появился в календаре праздничных дат республики в 2015 году, но история виноградарства и виноделия на полуострове насчитывает не одно тысячелетие.

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