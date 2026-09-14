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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соколов об удалении на Воробьеве: «Я стоял с клюшкой, он наехал на меня и упал, просил 5-минутный штраф. Я такое не уважаю»

Нападающий « Ак Барса »  Егор Соколов  после поражения от «Торпедо» (2:3) высказался об инциденте с форвардом  Михаилом Воробьевым .

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