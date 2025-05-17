"Дни Эрдогана сочтены": В Сети обсуждают фото с переговоров. Схема ещё не давала сбой

Перед тем, как состоялись переговоры между делегацией России и Украины в Стамбуле, Зеленский отправился в Анкару на встречу с Эрдоганом, где тот, по славам журналистов и инсайдеров, уговаривал диктатора не срывать переговоры в очередной раз, объясняя всю плачевность ситуации для Киева.
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