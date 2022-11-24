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Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Самару», «Енисей» сыграет с «Минском»

В четверг, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. Действующий чемпион «Зенит» в Санкт-Петербурге примет новичка лиги «Самару».

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