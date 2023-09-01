МИД РФ: инициатива Путина о поставках в Турцию - альтернатива зерновой сделке

Кошмар Экономика Турции сейчас в таком состоянии, что Эрдоган будет рад любому доходу. Даже если он его получит с помощью России. От этой сделки и Турции хорошо, и России, и голодающим странам. Всем хорошо, кроме США и стран НАТО.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Странный он этот призрак Путина . Нас выгоняют из оплаченных в Турции номеров гостиниц законных туристов ,избивают , не кормят , бросают выживать как хочешь , преподносят санкции , мы отдаём последнее , оказывая помощь при землетрясении и пожарах ( заметьте бесплатно ) , а мы им по заниженным ценам , а то и бесплатно поставлять зерно должны . Это что ж за дружеские отношения такие . Какие -то мысли не хорошие лезут в голову , может там какие-то личные отношения скрываются , давайте по-честному в эфире объяснимся . А туркам -то с наглой мордой и мокрой попой каково , ещё и в столицу просятся , может ещё и красную дорожку стелить будем