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МИД РФ: инициатива Путина о поставках в Турцию - альтернатива зерновой сделке

МИД РФ: инициатива Путина о поставках в Турцию - альтернатива зерновой сделке

Москва поставит Анкаре 1 млн тонн зерна для переработки в муку и отправке нуждающимся странам Дарья ЧИПУРНАЯ Фото: GLOBAL LOOK PRESS Инициатива президента России Владимира Путина о поставке в Турцию по льготной цене 1 миллиона тонн зерна для переработки в муку является оптимальной альтернативой черноморской сделке.

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Комментарии
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Кошмар
Экономика Турции сейчас в таком состоянии, что Эрдоган будет рад любому доходу. Даже если он его получит с помощью России. От этой сделки и Турции хорошо, и России, и голодающим странам. Всем хорошо, кроме США и стран НАТО.
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Странный он этот призрак Путина . Нас выгоняют из оплаченных в Турции номеров гостиниц законных туристов ,избивают , не кормят , бросают выживать как хочешь , преподносят санкции  , мы отдаём последнее , оказывая помощь при землетрясении и пожарах ( заметьте бесплатно ) , а мы им по заниженным ценам , а то и бесплатно поставлять зерно должны . Это что ж за дружеские отношения такие . Какие -то мысли не хорошие лезут в голову , может там какие-то личные отношения скрываются , давайте по-честному в эфире объяснимся . А туркам -то с наглой мордой и мокрой попой каково , ещё и в столицу просятся , может ещё и красную дорожку стелить будем
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9 час.
СК
Сергей К
Вот нас не выгоняли. А вас - может быть.... Нахрена поперлись в Турцию в такое время? А личные отношения, как выяснилось недавно, были у Обамы. Не запомнил только с кем. Но там, а Америке.   Никакие мысли нехорошие не лезут по этому поводу в голову?
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8 час.

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