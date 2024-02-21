Дети из разных уголков России поздравили своих пап-следователей с Днем защитника Отечества

Специально ко Дню защитника Отечества Следственный департамент МВД России подготовил видеоролик, героями которого стали дети сотрудников органов предварительного следствия системы МВД России.
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