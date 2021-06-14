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Жасулан Акимжан о своем бое в Алматы: «Хочу показать зрелищный бой и забрать бонус»

 18 июня в рамках Eagle FC в Алматы пройдет бой казахстанца Жасулана Акимжан (6-2) против россиянина Романа Авдала (15-8).

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