Россиянам рассказали о погоде в центре России на выходных

Летняя погода ожидается в центре европейской России на предстоящих выходных, когда температура воздуха поднимется до 26 градусов, а ночью не опустится ниже 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .
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