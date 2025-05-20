Россиянам рассказали о погоде в центре России на выходных

Летняя погода ожидается в центре европейской России на предстоящих выходных, когда температура воздуха поднимется до 26 градусов, а ночью не опустится ниже 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .