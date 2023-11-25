Напоминание Москве: Иран возвращает замороженные активы багодаря России

Иран возвращает замороженные активы благодаря России Несмотря на то, что кража иностранных активов неугодных государств стала для США и Европы прибыльным бизнесом и мощным рычагом, обратный процесс “разморозки” также может быть выгоден.
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