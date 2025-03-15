Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Способы защиты от отрицательных энергетических воздействий

Способы защиты от отрицательных энергетических воздействий

Проблемами магии, мистики, экстрасенсорики интересуются миллионы людей, и сам факт повсеместности подобного увлечения – как правило, приводит к низкому уровню духовности, который в свою очередь ведет к соответствующим поступкам.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Человек должен уметь себя защищать
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20 час.
Константин Самарин
Уже пол мира смеется над идиотами в шапочках из фольги Но для невежд страшилка прокатит.
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17 час.
М
ММ
Шапочка из фольги Вас не спасет. Чтоб это понять, надо сначала изучить вузовский курсы Конструирование экранов и СВЧ устройств, Электродинамику и распространение радиоволн, современную физику вакуума, анатомию и физиологию человека, проделать опыты в лаборатории, оснащенной современными (и дорогими!) приборами, поизучать энергетику человека, померить поля... А уж потом хоть чего-то начнете понимать.
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12 час.
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