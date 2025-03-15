Способы защиты от отрицательных энергетических воздействий

Уже пол мира смеется над идиотами в шапочках из фольги Но для невежд страшилка прокатит.

М

ММ

Шапочка из фольги Вас не спасет. Чтоб это понять, надо сначала изучить вузовский курсы Конструирование экранов и СВЧ устройств, Электродинамику и распространение радиоволн, современную физику вакуума, анатомию и физиологию человека, проделать опыты в лаборатории, оснащенной современными (и дорогими!) приборами, поизучать энергетику человека, померить поля... А уж потом хоть чего-то начнете понимать.