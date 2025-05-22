В Карелии уровень заболеваемости аскаридозом оказался вдвое выше, чем в среднем по России

Карелия по-прежнему входит в число регионов с повышенной заболеваемостью аскаридозом. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, в 2024 году в регионе выявлено 77 случаев заражения, что составляет 4% от всех паразитарных заболеваний и вдвое превышает средний уровень по стране.