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Амбиции и барьеры: сможет ли Европа наладить производство американского оружия

Амбиции и барьеры: сможет ли Европа наладить производство американского оружия

На прошедшем в Анкаре 7–8 июля форуме оборонной промышленности НАТО были озвучены планы по развертыванию в Европе производства американской военной техники, включая танки Abrams и ракетные комплексы ATACMS.

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