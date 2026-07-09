Амбиции и барьеры: сможет ли Европа наладить производство американского оружия

На прошедшем в Анкаре 7–8 июля форуме оборонной промышленности НАТО были озвучены планы по развертыванию в Европе производства американской военной техники, включая танки Abrams и ракетные комплексы ATACMS.
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