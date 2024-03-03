Историк напомнил о сути Проскурово-Черновицкой операции в ходе ВОВ

Проскурово-Черновицкая операция стала одной из крупнейших советских наступательных операций в период Великой Отечественной войны (ВОВ), проводившейся весной 1944 года 1-м Украинским фронтом под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова для уничтожения немецкой 1-й и 4-й танковых армий на территории Западной Украины.