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Закон и Порядок

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На Украине объявили награду в 50 млн рублей за бойца ВС РФ Алиева, в одиночку три недели удерживавшего опорник ВСУ

На Украине объявили награду в 50 млн рублей за бойца ВС РФ Алиева, в одиночку три недели удерживавшего опорник ВСУ

фото: Российский военный три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды. Российский военнослужащий Закарья Алиев, прославившийся своей стойкостью в зоне спецоперации, вскоре будет выписан из больницы после трёхнедельного восстановления.

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