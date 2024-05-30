Что скрывается под таинственными статуями на острове Пасхи

Остров Пасхи - одно из самых древних мест, где жили люди, но и самое изолированное. Это место известно своими гигантскими статуями с человеческими лицами, которые, согласно одному из исследований, несут на себе идентификационные данные, а в основании каждой из них лежит базальтовый камень с надписями.