ВСК подвел итоги новогодних каникул

Большинство россиян предпочли в этом году провести новогодние каникулы дома в кругу семьи, за просмотром советской классики – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по результатам собственного опроса на площадке корпоративного журнала ВыИскали.
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