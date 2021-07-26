Эксперты заявили о невозможности перехода на четырехдневку в России

В России вряд ли получится перейти на четырехдневную рабочую неделю в условиях текущей экономической ситуации, сообщила РИА Новости ведущий аналитик направления Экономика и социальное развитие Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.
В России вряд ли получится перейти на четырехдневную рабочую неделю в условиях текущей экономической ситуации, сообщила РИА Новости ведущий аналитик направления Экономика и социальное развитие Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.
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