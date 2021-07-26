M24

6 884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АА
    В урнах около фонтана Большого шарила 27 июля ужасного вида женщина с алого цвета ногой раз в пять толще нормальной. ...Олег Леонов: влас...
  • Игорь Галанин
    Кто-бы сомневался.Байден заявил, чт...
  • Oleg Ershov
    Наглядный привет дерьмократии минета власть зависимых!Норвежская компан...

Эксперты заявили о невозможности перехода на четырехдневку в России

Эксперты заявили о невозможности перехода на четырехдневку в России

В России вряд ли получится перейти на четырехдневную рабочую неделю в условиях текущей экономической ситуации, сообщила РИА Новости ведущий аналитик направления Экономика и социальное развитие Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,