Белоруссия оценила прагматизм США в сделках с калийными удобрениями: почему Вашингтон игнорирует позицию Европы

Заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич выразил мнение, что Соединенные Штаты намерены закупать белорусские калийные удобрения, несмотря на ограничительные меры и позицию Евросоюза.
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