Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку

А быстро тут у вас. Не успели мировые СМИ перевести дух после новостей о "дизельной сделке" между Трампом и Путиным, после чего украинская делегация прервала переговоры со спецпредставителями президента США в Майами и срочно отбыла, как стая побитых псов, обратно, как череда событий ускорилась многократно.