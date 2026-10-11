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NewsOne

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Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку

Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку

А быстро тут у вас. Не успели мировые СМИ перевести дух после новостей о "дизельной сделке" между Трампом и Путиным, после чего украинская делегация прервала переговоры со спецпредставителями президента США в Майами и срочно отбыла, как стая побитых псов, обратно, как череда событий ускорилась многократно.

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