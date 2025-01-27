Певица Люся Чеботина опубликовала фото в бикини

Политика как она есть

Российская певица Люся Чеботина показала фото в откровенном наряде с Мальдив. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.