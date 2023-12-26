Умер бывший глава МУРа Василий Купцов

Прощание состоится в среду, 27 декабря, в 13:00 в прощальном зале Троекуровского кладбища.<strong>На 72-м году жизни скончался бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) и председатель совета ветеранов московского управления МВД Василий Купцов.
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